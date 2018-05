l'entrata in vigore della legge 194 , nuova campagna choc contro l'aborto, a pochi giorni dalla 40 anni dopo, nuova campagna, a pochi giorni dalla

ABORTO È LA PRIMA CAUSA DI FEMMINICIDIO NEL MONDO. Dopo 40 anni la #legge194 ha fallito. Prima violenza contro donne è #aborto: spesso usato per sopprimere #donne in modo mirato, lascia tragici traumi, milioni di bimbi uccisi e donne ferite. #StopAborto pic.twitter.com/eUg7acBOch — CitizenGO Italia (@CitizenGOit) 14 maggio 2018

«Si rivendica sempre la 'libertà di scelta' per sostenere l'aborto - ribatte Savarese - ma oggi siamo noi a rivendicare la libertà di scelta per le donne che hanno diritto ad essere informate correttamente sulle conseguenze sempre drammatiche dell'aborto. Oggi è discriminata la donna che vuole portare avanti una gravidanza e diventare madre».

È in atto il tentativo di censurare e silenziare chi afferma la verità sull'aborto, che sopprime la vita di un bambino e ferisce gravemente quella della donna. Rivendichiamo il diritto di opinione ed espressione tutelato dalla Costituzione

E’ di poche settimane fa il gravissimo episodio che ha visto la rimozione di un manifesto di ProVita a Roma che semplicemente elencava delle verità scientifiche inoppugnabili sull’aborto. Delle verità scientifiche che evidentemente hanno dato molto fastidio agli intolleranti del politicamente corretto, con in testa Monica Cirinnà, che evidentemente non sopporta che le donne siano informate. Rimuovere un manifesto non costringerà al silenzio chi crede nella vita e che, proprio in nome delle donne, vuole che sull’aborto non si taccia

Ecco perché la nostra campagna, in vista della Marcia per la Vita del prossimo 19 maggio, che porterà in piazza migliaia di cittadini, migliaia di donne, che non solo credono nella vita, ma anche nella libertà di essere informati sulla realtà dell’aborto, sull’uccisione di migliaia di innocenti. Una strage di cui non si deve parlare, delle verità tanto scomode da ritenere anche un solo manifesto “pericoloso”. Ora abbiamo una ampia campagna in tutta Italia, perché per ogni manifesto strappato si alzeranno migliaia di nuovi manifesti, iniziative, Marce.”

«Marcia per la vita» prevista a Roma (sabato prossimo 19 maggio). E i manifesti, affissi in giro per Roma con la scritta «L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo», hanno subito attirato critiche e indignazione: «Il manifesto comparso oggi in diversi municipi romani rappresenta l'ennesimo attacco contro la libertà di scelta delle donne», ha commentato Tina Balì, segretaria della Cgil di Roma e del Lazio.La campagnaè stata promossa dalla Fondazione CitizenGo e si articola in affissioni in tutta Italia e promozioni sui social network. «Negli ultimi anni le istituzioni hanno denunciato con sempre maggior forza il fenomeno dei 'femminicidi' e della violenza sulle donne, ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine (così come di bambini) nel mondo è l'aborto, che provoca anche gravissime conseguenze psicologiche e fisiche per le donne che lo praticano», ha dichiarato Filippo Savarese, direttore delle campagne di CitizenGo Italia.«Difendere il diritto all'aborto e garantire la corretta applicazione della legge 194 deve rimanere una priorità per la nostra regione e per il paese intero affinché nessuna donna debba più ricorrere a metodi alternativi, spesso privi di igiene e tutele sanitarie. Chiediamo un tempestivo intervento perché il manifesto venga rimosso al più presto», ha aggiunto la Balì.», fanno sapere i promotori».