In mostra a Roma le foto inedite dei Beatles live nel 1965: si celebra Abbey Road

George Harrison proiettato in avanti, quasi ansioso di esibirsi. John Lennon e Ringo Starr, più distaccati. Paul McCartney, apparentemente distratto. È stato il noto fotografo Carlo Riccardi a documentare, nel 1965, la tappa dei Beatles a Roma, dai preparativi al Teatro Adriano alla conferenza stampa all’hotel Parco dei Principi, fino al concerto.



Nel cinquantesimo anniversario dell’album Abbey Road - pubblicato il 26 settembre 1969 - il materiale inedito 1965: The Beatles in Rome, a cura dell’Archivio Riccardi, si potrà ammirare dal 26 al 28 settembre allo Spazio5 di via Crescenzio, in un’esposizione organizzata dall’Official Beatles Fan Club Pepperland in collaborazione con Istituto Quinta Dimensione e Archivio Riccardi. Esposti, oltre agli scatti, memorabilia, vinili e oggetti, nonché nella mostra In The Fog And In The Rain polaroid lasciate al fan club da una Apple Scruff italiana, come erano chiamate le ragazze che sostavano davanti alle sedi Apple ed Emi a Londra per incontrarli. Sabato 28, dibattito su Abbey Road con il presidente dell’Official Beatles Fan Club Pepperland Luigi Luppola, che racconterà curiosità sull’album con il segretario Marco Crescenzi. Suonerà la tribute band The BeaT. Ospiti, Fabio Maccheroni, Andrea Sanarica e Sara De Carlo. Non solo. L’anniversario sarà festeggiato - e anticipato - in varie sedi. Giovedì 12 al Teatro Golden, si terrà la sfida tra band Abbey Road 50esimo anniversario. Il 13 al Fonclea, musica con The BeaT. Il 19 The Beaters al 66Route Bistrot. Il 26, The Bulldogs all’Arcade e il 9 ottobre al Big Mama. Il 27 settembre I Beatles a Roma saranno presso Stazione Birra.

riproduzione riservata ®



UN GRANDE FAN

Carlo Verdone era uno dei fan in fila per assistere al concerto dei Beatles al Teatro Adriano nel 1965. Il regista ed attore ha raccontato quel concerto pure in un libro, facendo rivivere le atmosfere della serata. Ha ricordato perfino cosa strillavano gli spettatori alle band che si sono esibite prima dei Fab Four. Tra i beatlesiani romani noti c’era anche Fabrizio Frizzi, tra i più competenti in materia. Al fenomeno dei quattro di Liverpool dedicò una trasmissione ad hoc proprio nel cinquantesimo anniversario del loro arrivo a Roma.





Martedì 10 Settembre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA