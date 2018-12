Lunedì 3 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva presso il Valmontone Outlet, punto di riferimento per lo shopping di tutto il centro Italia, un nuovo format ristorativo, il Löwengrube Wagen, una vera e propria carrozza di street food bavarese.Immediatamente riconoscibile dal pubblico per la sua originalità, il Löwengrube Wagen è attrezzato per servire birre originarie della Baviera, spillate esclusivamente alla tedesca; panini gourmet con wurstel, brezel e tanti altri prodotti di qualità cucinati sul momento, tipici dello street food d'oltralpe.Il nuovo Wagen è situato presso l’area giochi dell’Outlet di Valmontone, in Via della Pace, Località Pascolaro, a Valmontone, in provincia di Roma. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, sabato domenica e festivi fino alle 21.Il Löwengrube Wagen è uno dei tre format di proprietà di Lowen-com srl, importante realtà aziendale che per prima è riuscita ad importare la tradizione e la convivialità tipica bavarese in Italia, attraverso i suoi 15 ristoranti distribuiti in Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Marche, Lazio e Sardegna.Con il Wagen di Valmontone, salgono ad oltre 250 il numero delle persone impiegate in tutti i locali della catena, dislocati nella Penisola.L’apertura è parte di un più ampio progetto di sviluppo di Lowen-com srl, che prevede ulteriori 10 nuove aperture entro fine del 2019, tra Bierstube, il format di ristorazione classico; il format Klein, ossia la versione della birreria per stazioni ed aeroporti e il Wagen.