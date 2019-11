A tu per tu con Anna Wintour: l'hair stylist Roberto Carminati e la zarina di Vogue

Celebra i 70 anni di Anna Wintour (3 novembre 2019) con un personale ricordo: «Di fronte a lei mi sono sentito come la stagista del film "Il diavolo veste Prada"», ricorda l’hair stylist romano Roberto Carminati, che ha affrontato la zarina di Vogue America a febbraio di quest’anno, all'hotel Hassler di Roma.



«Sono stato convocato da una agenzia britannico. Inizialmente ho provato una grande tensione, pettinare la regina della moda è il sogno di chiunque faccia il mio lavoro». Il timore è durato un minuto, poi ha prevalso l’esperienza e la solida frequentazione professionale con personaggi famosi: «È stata una giornata intensa durante la quale ho fatto tre pettinature per altrettanti eventi ai quali doveva presenziare» spiega Carminati



Il segreto dell’iconico caschetto che Wintour non cambia da oltre trent’anni?

«E' la grande quantità di capelli, folti, sani e ben curati. Un vero e proprio patrimonio capillare. E, naturalmente, un taglio geometricamente perfetto, una esecuzione magistrale. Credo che finora abbia cambiato solo il colore, variando di poco le nuances da castano chiaro a biondo scuro. Io stesso propongo un bob del genere, alla mia maniera».



L'approccio quale è stato?

«Di solito questi personaggi chiedono solo la piega, Wintour ha voluto uno shampoo con massaggio rilassante e acqua non troppo calda, mentre il risciacquo l'ha voluto con acqua fredda secondo la "leggenda" che lasci i capelli più lucidi e puliti. Insomma posso dire di "averle dato una bella lavata di capo"»



E dopo il fon?

«È stata amichevole e rilassata. Alla seconda e terza acconciatura mi ha offerto da bere, era totalmente rilassata, in accappatoio, e circondata da una quantità di abiti bellissimi. Quando le ho chiesto un selfie ha accettato subito e si è tolta gli occhiali. Prima di andare via mi ha persino, timidamente, dato una mancia e poi una bella stretta di mano»



Dove colloca Mrs Vogue nella sua classifica?

«Tra Susan Sarandon e Sarah Fergusson» Domenica 3 Novembre 2019, 21:12

