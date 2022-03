A Roma Tuscolano, Cinecittà, Quadraro: racconti di un quartiere enorme e pieno di storia

Tuscolano, Cinecittà, il Quadraro. Un quadrante così grande di Roma che potrebbe essere una città a sé, se non fosse per l'estensione immensa della Capitale d'Italia. Oltre alla superficie, questo quartiere si contraddistingue per la lunghissima storia, la vivacità e la multiculturalità. Ed è proprio in questo 'teatro' che si sviluppano le tante storie di 'A Roma Tuscolano'.

Il libro, della collana 'Roma per Sempre', raccoglie i racconti di chi è cresciuto o ama questo quadrante di Roma. Così immenso da estendersi per tutta la via Tuscolana, da Arco di Travertino fino a Cinecittà, la 'fabbrica dei sogni' e più grande industria cinematografica d'Europa. I sogni sono anche quelli che si immaginano, e a volte si realizzano, per le strade di questo quartiere così grande ed eterogeneo. Tra i racconti ci sono i residenti da oltre quattro generazioni, discendenti di quei pionieri che trasformarono l'estrema periferia in un'estensione del centro di Roma, ci sono le grandi strade commerciali e storie di convivenza e integrazione fra culture.

La vivacità e il fermento che hanno sempre contraddistinto questa enorme zona di Roma si ritrovano facilmente nelle storie raccolte da Daniela Cicchetta, scrittrice che ha sempre vissuto tra il Quadraro e Cinecittà e che non ha mai voluto lasciare il quartiere. Capire i suoi sentimenti, per gli altri abitanti della zona, è fin troppo facile. Per chi non ha mai vissuto il Tuscolano, invece, basta leggere i racconti per capire.

Daniela Cicchetta (a cura di), A Roma Tuscolano-Cinecittà-Quadraro, Edizioni della Sera, 140 p., 12 euro

