Un’impresa è degna di lode non soltanto per il suo bilancio in attivo. Lo scopo delideato dagiunto alla terza edizione, è gratificare quelle società che si sono distinte sul mercato per il rispetto di un valore particolare.sono le quattro aziende virtuose che ieri sera asono state premiate per la loro integrità e responsabilità sociale.“Celebrate the excellence” è il nome del Premio e il motto della manifestazione che da anni presta attenzione a valori comee appuntotema dominante di quest’anno.Ai vincitori un assegno simbolico di cinquemila euro ciascuno in servizi di formazione e consulenza nei settori in cui già si sono distinti: quello agroalimentare, della moda, della bellezza e della tecnologia.«Il nostro obiettivo è celebrare tali eccellenze e, insieme, contribuire al loro successo, dando fiducia a chi condivide i nostri stessi valori e criteri, come l'integrità e la passione», ha sottolineatoamministratore unico di Ci.Effe. Consulting, società punto di riferimento nell'ambito della consulenza, formazione e marketing.Durante la serata l'economista e docente dell'Università Tor Vergata di Romaha sottolineato come la responsabilità d'impresa arrechi soddisfazione in chi la pratica: «La sfida è quella di essere felici e generativi riuscendo ad esserlo in un contesto fortemente competitivo come quello dell’attuale sistema economico»., che è stato il criterio principe nella selezione delle aziende, si traduce in una politica del lavoro che sia anche attenzione all’impatto ambientale, alle persone e al loro benessere. Per la giuria, le aziende premiate nel corso dell'evento condotto da Manila Nazzaro (Miss Italia 1999), sono state attente all'integrità nel processo di produzione, ma anche nel prodotto finale., rinomata azienda vinicola, ha dimostrato grande sensibilità verso il territorio, la valorizzazione delle sue risorse naturali, umane e tecnologiche e le tradizioni e culture locali, anche avviando attività didattiche e di formazione. Fiore all’occhiello dell’azienda di cosmesisono, invece, le misure ecosostenibili e sempre attente al benessere del dipendente e del consumatore.ha valorizzato il Made in Italy nel mondo calzaturiero, si è occupata del progresso di coloro che vi lavorano e del ruolo che questi hanno nel processo di crescita dell'azienda. Allo stesso modoha saputo trasformarsi nel tempo con lungimiranza, rispondere con creatività alla complessità del mercato nonché interpretare le esigenze odierne, dotando le sue macchine foto automatiche di sempre nuove tecnologie.Fra i premiati delle passate edizioni: Mesauda Milano, Moovenda, Nuna Lie, Startup Bootcamp.