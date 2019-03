A Roma i postini arrivano a bordo dei tricicli elettrici

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Italiane a Roma viaggia ad energia pulita. Sono infatti entrati in funzione, presso i 19 Centri di Recapito della capitale, 55 nuovi motocicli elettrici a tre ruote, per rendere ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi in città. I nuovi mezzi sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kw che garantisce una velocità massima in linea con i limiti imposti dal codice della strada e sono dotati di un’autonomia energetica che permette di consegnare la corrispondenza giornaliera con una sola ricarica. I tricicli sono monoposto e si guidano con il casco.La particolare conformazione del veicolo a tre ruote ne aumenta la stabilità e la sicurezza per il conducente e permette l’installazione di uno speciale baule per il trasporto di una quantità maggiore di pacchi e lettere: fino a 210 litri contro i 76 dei motocicli tradizionali. In termini di capacità con i nuovi mezzi si possono trasportare carichi fino a 55 kg (15 kg sul vano anteriore e 40 kg nel baule posteriore).A Roma e provincia i portalettere di Poste Italiane percorrono circa 25mila chilometri e consegnano circa 87mila oggetti di posta registrata giornalieri, oltre 5mila pacchi e oltre 25mila kg di corrispondenza ordinaria.