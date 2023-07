A Parigi Senna balneabile? L'assessora Alfonsi: «Anche Il Tevere lo sarà»

di Lorena Loiacono

Un tuffo nel Tevere? Si può fare, il Campidoglio ci sta lavorando. L’idea che arriva da Parigi, con la Senna pronta a ricevere i bagnanti, piace infatti anche a Roma e, stando agli ultimi sviluppi delle rive del Tevere, la strada sembra andare proprio in quella direzione. Il fiume parigino, domenica, ha visto riempirsi le banchine tra la riva destra e l’Ile Saint-Louis con canoe, kayak e nuotatori. Da qui al 2025 il progetto sulla Senna sarà disponibile a tutti. E Roma non resta a guardare, anche perché stanno riscuotendo notevole successo le sponde popolate dal nuovo Parco Marconi e da Tiberis, dove l’aria del fiume si respira da vicino. Sarebbe un ritorno al passato, per Roma, potersi tuffare come avveniva negli anni 50. Certo, c’è da lavorare. “Restituire la balneabilità al Tevere sarebbe il punto naturale di arrivo del lavoro che stiamo facendo - ha spiegato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi - stiamo lavorando molto per il Tevere, per valorizzare una risorsa naturale senza pari per la nostra città, e farlo diventare il più grande parco lineare di Roma. La realizzazione, nei prossimi anni, degli interventi per i 5 nuovi parchi d'affaccio previsti dal Masterplan contribuirà a ripristinare quel rapporto di consuetudine e familiarità tra i romani e il loro fiume che c'è stato fino agli anni 50/60 del secolo scorso”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 06:00

