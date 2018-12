A Parco Leonardo lo shopping e la magia del Natale: gli eventi durante le feste

Martedì 11 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilè alle porte e come ogni annoaccoglie i suoi clienti con la giusta atmosfera. Le luci, i colori e gli addobbi della festa accompagnano la tradizionale corsa al regalo e all’acquisto perfetto. Non solo shopping però, in galleria sono previsti tanti appuntamenti per tutte le età. Sarà possibile creare e colorare nei laboratori allestiti tutti i pomeriggi e nell’area giochi ci si potrà cimentare in salti da capogiro. E poi per rendere speciale questo Natale ogni sabato eventi e animazioni.Momenti di svago e socialità da alternare al tour tra i negozi. Ampia la scelta di prodotti: dagli articoli per la casa all’elettronica, dal food all’abbigliamento. Senza dimenticare i giocattoli tanto amati dai più piccoli. Tante idee per non essere colti impreparati con l’avvicinarsi delle feste e punti di ristoro per assaggiare i sapori del mondo.Dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 15.00 alle 19.00, colora il tuo Natale nell’area laboratorio fronte OVS. E nell’area Christmas Jump salti da capogiro.Per tutti i bambini l’8 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 troverete in giro le “Nataline” di Parco Leonardo. Le vedrete curiosare tra le vetrine, ma non potranno dire di no se chiederete loro delle caramelle. Il 15 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 saranno riconoscibili perché regaleranno palloncini. Il 22 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 foto e caramelle per tutti con la mascotte del Natale di Parco Leonardo.Centro Commerciale Parco LeonardoViale Bramante 31/65, 00054 FiumicinoInfopoint: 06/45422448