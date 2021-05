A Nemi la Sagra delle Fragole è social. Grande attesa per la nuova edizione di Borgo di Vino

A Nemi la Sagra delle Fragole "social". Anche per il 2021 l'Amministrazione Comunale di Nemi, nel rispetto delle normative Covid-19, ha deciso di organizzare la Sagra delle Fragole, arrivata alla sua ottantottesima edizione, virtuale e social. Grande attesa poi, dal 10 al 12 settembre, per la kermesse enologica di Borgo DiVino.

Nemi, nel rispetto delle norma anti covid 19, festeggia la Sagra delle Fragole social. Lo farà promuovendo una serie di video caricati sulla pagina Facebook istituzionale volti a divulgare ad un pubblico più vasto possibile le peculiarità storiche, archeologiche, culturali e della tradizione del luogo. Inoltre ha attivato, dal 23 di Maggio fino al 29 Giugno, un programma ricco di eventi e visite gratuite presso le aree più caratteristiche ed iconiche del paese delle fragole.

Il programma vede, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, due giornate di visite gratuite (5 e 6 giugno per un massimo di 80 persone contemporaneamente) presso il Museo Nazionale delle Navi Romane. Un modo per promuovere la storia e il ritorno a casa del misterioso mosaico di Caligola, tornato in esposizione l’11 marzo 2021 dopo esser stato esportato illegalmente in America nel dopoguerra e restituito all'Italia grazie all'azione dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale.

Verranno poi pubblicati e condivisi video del centro storico con il suo borgo, le Fragolare e suoi scorci panoramici e non mancherà la tradizione enogastronomica che da sempre contraddistingue Nemi con le sue specialità dedicate alle fragole e fragoline di bosco. Un modo per segnare negli annali una edizione speciale che consentirà di promuovere Nemi mantenendo il tradizionale appuntamento della Sagra.

A settembre la kermesse enologica di Borgo DiVino

Grande attesa per la kermesse enologica di Borgo DiVino, giunta alla settima edizione: dal 10 al 12 settembre, nel centro storico del borgo di Nemi, nel cuore dei Castelli romani, con tre serate all'insegna di degustazioni, approfondimenti tematici e masterclass dedicate al piacere di un buon calice. Incontri che permetteranno ai degustatori di vino, più e meno esperti, di conoscere al meglio le innumerevoli variazioni di un prodotto caposaldo del Made in Italy.

