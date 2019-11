A Little Stories mostra di Mauro Molle alla galleria Fidia di Roma

Martedì 5 Novembre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra un’esplosione di colori e di iconografie, le opere disembrano aver assorbito elementi dalla modernità per trasformarli in pittura vivida e livida: così la curatrice, descrive la mostradel 42enne artista che vive e lavora a Roma. Inaugurata con successo il 16 ottobre, nella storicadiattiva del 1974 in via Angelo Brunetti 49, a due passi da Piazza del Popolo, la mostra è stata prorogata fino all’11 novembre.Organizzata da Fausto Fiume con la collaborazione di, la mostra presenta al pubblico l’ultima produzione tematica nata tra il 2018 e il 2019. Oltre alle tredici grandi opere, realizzate ad olio su tela, sono esposte sette opere in tecnica mista su carta denominate ‘Firt Step’, cioè prima bozza dell’intuizione e origine dell’idea di costruzione delle grandi tele che sempre seguono i primi lavori studiati su carta.L’artista registra e interpreta moderni simboli come vecchie citazioni, miti senza tempo e senza sangue, emblemi trasfigurati in prodotti di consumo con vita breve: eroi nati e morti, prodotti presentati come totem (telefoni, computer, libri chiusi, t-shirt brandizzate…) metabolizzati ma mai digeriti, sembrano balenare alla sua mente come spot pubblicitari astratti dal quotidiano.Sulle tele di Mauro Molle si materializzano frammenti di anatomie e metamorfosi di uomini che sembrano assumere sembianze animali. Di opera in opera sfilano ricordi, fossili, oggetti, 'sogni nel cassetto e scheletri nell'armadio', elementi astratti dalla più spietata e luminosa modernità e dipinti con una prospettiva di primo piano che sembra farle scivolare i soggetti fuori dalla tela per renderli quasi palpabili all'osservatore. Questa condizione provoca vertigine e concede un transfert: permette allo spettatore di entrare in pieno contatto con l'opera mentre un colore psichedelico, perfettamente gestito dall'artista, amplifica la percezione e invita a nuove visioni.A Little Stories | Mauro Molle, fino all'11 novembre, Galleria Fidia – Via A.Brunetti 49 ROMA www.artefidia.com | info@artefidia.com