Al Parco Da Vinci Village nasce il “tempio del beverage”: apre il nuovo store «Doreca Un Mondo da Bere»

Parterre d'eccezione per l'inaugurazione del nuovo store «Doreca Un Mondo da Bere” all’interno del Parco Commerciale Da Vinci Village, a Fiumicino (Roma). Una superficie di vendita di 2.000 mq con un ampio assortimento di oltre 7000 prodotti: vini, birre, alcolici, bevande ed acque, oltre ad una ricercata selezione di oli dei migliori produttori del territorio italiano. Presenti al brindisi d'apertura protagonisti dello spettacolo, sport e politica. Tra gli altri Al Bano, Enrico Papi, Massimiliano Rosolino, Milena Miconi e marito Mauro Graiani, Stefano Mauri, Maria Monsè, Demetra Hampton, Roberta Beta, Giorgio Borghetti, Simona Borioni, Simona Branchetti, Janet De Nardis, Marta Gastini, Elena Russo, Mirka Viola, Federico Coccia, Marco Vivio, Lorenzo Zichini, Giorgia Giacobetti, Ilaria De Grenet, Giuseppe Bambagini, il visconte Ferdinando Guglielmotti, Antonella Fattori, Barbara Bonanni, Chiara Giordano e Francesca Rettondini.

Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda hanno scelto di essere partner di questa innovativa sfida di Doreca, riconoscendosi negli stessi obiettivi e con un fine comune, di cui da sempre si fanno portavoce con competenza e prestigio: incentivare e consacrare la divulgazione della cultura del buon bere ed i valori enogastronomici. Il format si declina in numerose iniziative volte ad ottimizzare la customer experience: tra i servizi, la presenza in store di specialisti qualificati e di un’aula multifunzionale con un ricco programma di corsi, degustazioni ed incontri; il QR Code, su ogni prodotto a scaffale, con il quale è possibile accedere alla scheda completa con info sul produttore, note gustative e abbinamenti; la vendita di prodotti a temperatura o da refrigerare in pochi minuti tramite l’abbattitore a disposizione della clientela.

L’omnicanalità di Doreca si completa, contestualmente all’inaugurazione, con il lancio del nuovo sito e-commerce, www.dorecastore.it, grazie al quale sarà possibile acquistare online con consegna a domicilio in 24 ore dall’ordine. Entro fine 2021 è prevista l’apertura di un ulteriore punto vendita nella Capitale, in Via Bergamini, e sempre a Roma sono in programma altre due aperture entro il primo trimestre 2022. Lo sviluppo sul territorio nazionale interesserà a breve anche altre città come Milano, Torino, Genova, Padova, Cagliari e Olbia con l’obiettivo di costruire una rete di Doreca Store in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 22:40

