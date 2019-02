Roma, 37 buche in 200 metri: automobilisti furiosi

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ben 37 buche in soli 200 metri sulla via Cassia a Roma, tra piazza dei Giochi Delfici e il vivaio Sgaravatti. Tante ne hanno contate gli automobilisti furiosi che a decine, dopo auto distrutte e gomme squarciate, hanno chiamato i vigili urbani del 15° gruppo i quali non hanno potuto far altro che accendere la scritta "Rallentare" sull'auto di servizio per mettere in guardia i passanti, almeno su una delle due carreggiate. Le buche sono talmente tante e profonde che è impossibile persino fare lo slalom, e le brusche virate per evitarle provocano cadute e incidenti.