Giallo a Roma, 32enne trovato morto da un amico in una sala prova

di Redazione web

Giallo a Roma. Un ragazzo straniero di 32 anni è stato trovato morto in un garage in zona Talenti. Da una prima ricostruzione sembra che si trattasse di un garage preso in affitto da alcuni giovani per suonare. Sul corpo, scoperto nella sala prove dai suoi amici, non ci sarebbero segni evidenti di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento non si esclude una morte per cause naturali. Sulla vicenda indaga la polizia.

Il ritrovamento del corpo

È stato un ragazzo a comporre intorno alle 11:30 di mercoledì 5 giugno il 112 dopo aver trovato l'amico morto nel locale che si trova vicino a piazza Giuseppe Primoli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA