Ragazzina di 14 anni narcotizzata e violentata in un campo Rom

Narcotizzata e violentata in un campo nomadi a Roma. È successo a una ragazzina di 14 anni che ha denunciato l'accaduto dopo essere stata soccorsa dal 118 e trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La 14enne, di origine serba, è stata prima soccorsa dalla polizia di Roma Capitale che ha chiamato l'ambulanza. Ai soccorritori ha raccontato di essere stata drogata e poi stuprata da alcuni residenti del campo Rom di via di Salone. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 18:32

