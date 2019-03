060606, il centralino del Comune: «Suo figlio ha il piede rotto? Lo mandi a scuola in ambulanza»

Ultimo aggiornamento: 09:43

«060606: la città che ti ascolta». È questo il claim del contact center di Roma Capitale che consente di avere una linea diretta con l'Amministrazione della città. Attivo 24 ore su 24, con 188.646 chiamate totali gestite solo nel mese di febbraio (236.109 a gennaio 2019), il servizio fornisce in modo rapido ed efficiente - come si legge sul sito - informazioni su tutti gli uffici e i servizi di Roma Capitale... o almeno dovrebbe. Il condizionale è d'obbligo soprattutto dopo aver ascoltato il racconto dei nostri lettori. Nei giorni scorsi uno di loro ha chiamato il servizio clienti per chiedere un permesso temporaneo per superare i varchi di accesso.«Mio figlio - ci spiega il signor Stefano - va a scuola in zona Monti, la scorsa settimana però si è rotto una gamba e non avendo noi il permesso per entrare in centro e accompagnarlo a lezione, ho pensato di chiamare il Comune per capire se c'era la possibilità di un permesso temporaneo. Digito 060606 e l'operatore mi consiglia di far accompagnare mio figlio in ambulanza, rido, poi mi passano per ben due volte l'ufficio sbagliato. Ci rinuncio, chiamo la Asl che mi dice che il permesso è possibile ma bisogna produrre la documentazione medico legale, ma devo richiamare il comune e parlare con l'ufficio mobilità. Finalmente parlo con l'ufficio giusto e mi dicono che il primo giorno di utilizzo costa 100 euro, 10 euro dal secondo in poi, fino a 27 giorni. Visti i tempi lunghi delle pratiche e per non far perdere giorni di scuola a mio figlio alla fine ho deciso di accompagno fino al limite della ztl, da lì prenderà un taxi e la sera, con i varchi aperti, tornerò a prenderlo».Non va certo meglio l'esperienza del signor Giampaolo, un pensionato di 62 anni invalido per servizio. Questa volta parliamo delle isole ecologiche e dell'impossibilità di poterle utilizzare. Il suo racconto è ancora più incredibile. Dopo aver portato con la propria auto una lavatrice all'Isola ecologica di via dell'Ateneo Salesiano si è sentito dire che l'Isola era satura, così come le altre del terzo municipio. «Ho chiamato lo 060606 il consiglio è di riportarmi indietro la lavatrice e provare a ritornare nei prossimi giorni. E io ora cosa faccio? La lascio a piazza Sempione sotto la sede del Presidente del III Municipio? Sarei tentato... ma rischio la galera».E che dire del signor Franco? Alla domanda se il car sharing può passare sulle preferenziali la risposta lascia senza parole: «In teoria no, ma la sera tanto gli ausiliari non ci sono...».riproduzione riservata ®