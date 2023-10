di Alessandra Severini

Maggioranza compatta e avanti tutta verso una rapida approvazione della legge di bilancio in Parlamento. Il vertice di ieri sembra aver appianato le divergenze interne alla coalizione di centrodestra tanto che il patto prevede che non verranno presentati emendamenti al testo finalmente pronto per arrivare in aula. Dopo giorni trascorsi fra richieste, rivendicazioni e modifiche il governo può tirare un sospiro di sollievo. «Con le risorse disponibili abbiamo fatto il possibile» avrebbe detto la premier ai suoi, chiedendo di mantenere una linea comune, senza prestare il fianco a divisioni, in vista del percorso parlamentare che attende la legge di bilancio, con le opposizioni già sul piede di guerra.

Forza Italia si era impuntata sull’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. L’impasse è stato superato con un accordo per cui la cedolare per gli appartamenti affittati al 26% scatterà solo dal secondo appartamento affittato. Inoltre, secondo quanto riportato dal vicepremier Antonio Tajani, la proposta di FI su «un codice identificativo nazionale da utilizzare obbligatoriamente per gli affitti brevi e per le offerte tramite le piattaforme informatiche» verrà inserita in un decreto collegato alla manovra.

Continua a sollevare molte proteste invece il taglio dei rendimenti delle pensioni di statali e sanitari con i sindacati pronti allo sciopero. Secondo i sindacati dei medici il taglio andrebbe a colpire in modo pesante proprio la categoria medica e rischia di innescare, da subito, un ulteriore e pericoloso esodo dei professionisti dal Servizio sanitario nazionale.

Rimane aperto il nodo della Rai. La sforbiciata del canone da 90 a 70 euro fortemente voluta dalla Lega non piace a Forza Italia e sarà necessario un confronto con i vertici di viale Mazzini per capire dove reperire le risorse per compensare il taglio dell'imposta. Nel passaggio parlamentare comunque lo spazio per le modifiche è molto ristretto poiché risorse non ce ne sono. A mala pena forse si riuscirà ad evitare che l'Iva sui pannolini per bambini torni al 22%. Le opposizioni protestano e annunciano battaglia criticando la scelta dello stop agli emendamenti imposta alla maggioranza.

Martedì 31 Ottobre 2023

