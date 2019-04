Meteo, allagamenti al Centro-Nord: a Napoli allerta ma niente scuole chiuse

Meteo, arrivederci primavera: da oggi pioggia, grandine e neve. Le regioni a rischio Italia nel caos a causa del maltempo . A La Spezia sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco dove le forti piogge di queste ore hanno creato svariati allagamenti. Un bambino di 5 anni, rimasto bloccato insieme al papà a bordo della loro auto in un sottopassaggio allagato, sono stati salvati dalla polizia. È successo in via Della Pieve dentro un sottopasso ferroviario: l'auto, con l'acqua alle portiere, per via della pressione aveva le porte bloccate. A chiedere aiuto è stata una passante che ha notato la vettura in difficoltà. Sul posto due agenti che sono riusciti a salvare prima il piccolo, sfilandolo dal finestrino posteriore, e poi il padre, spingendo l'auto oltre l'allargamento e mettendola al sicuro. In giornata problemi anche per la circolazione ferroviaria per via di alcuni fulmini che hanno colpito gli impianti di Vezzano, causando rallentamenti. Al lavoro i tecnici di Rfi.

Niente scuole chiuse a Napoli. Scuole aperte domani a Napoli nonostante l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Campania. Lo ha deciso il Comitato operativo comunale, che si è riunito con gli assessori Alessandra Clemente e Annamaria Palmieri e con il presidente della commissione Ambiente del Consiglio comunale Marco Gaudini insieme agli uffici preposti per esaminare l'allerta meteo per criticità idrogeologica di colore giallo. Il Comitato operativo comunale non ha ritenuto di disporre chiusure di strutture pubbliche, se si eccettuano i parchi cittadini, raccomandando comunque una particolare prudenza negli spostamenti.

In Lunigiana parecchie scuole allagate sono state evacuate. Infiltrazioni di acqua piovana e allagamenti hanno convinto le autorità a far allontanare gli alunni di asili, scuole elementari e medie. Ad Albiano Magra (Massa Carrara) la scuola primaria è rimasta allagata. Dalla struttura, costruita appena 10 anni fa, i bimbi sono stati tutti evacuati e domani la scuola resterà chiusa su disposizione del sindaco Roberto Valettini che ha ricevuto un verbale dei vigili del fuoco con la «diffida amministrativa a tutela della pubblica e privata incolumità per inosservanza alle normative di sicurezza» con cui è vietato l'uso della scuola per infiltrazioni di acqua piovana.



Al lavoro vigili del fuoco e volontari della Cri per svuotare i locali. Problemi anche all'asilo nido di Aulla inaugurato l'anno scorso dove l'acqua è entrata dalle porte. Maestre e bidelli hanno chiamato i genitori perché riportassero a casa i piccoli. Anche qui sono intervenuti volontari e vigili del fuoco. Juri Gorlandi, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Toscana in una nota afferma che è «inammissibile che una struttura così nuova alla prima pioggia sia invasa da acqua, liquami e melma. Sono stato avvertito dalle educatrici del nuovo asilo comunale di Aulla frequentato anche da mio figlio, che mi hanno riferito dell'allagamento. Sono stati investiti più di 12 milioni e chi ha sbagliato deve pagare». Problemi anche a Barbarasco dove gli alunni dell'asilo, delle elementari e delle medie sono stati evacuati e poi riaccompagnati a casa dai volontari.

Chiusura per neve di tutti i passi dolomitici in Veneto e causa delle precipitazioni in corso e del previsto peggioramento. Lo ha deciso la società 'Veneto Stradè spa, informando che il provvedimento scatterà dalle 18.30. Oltre agli apporti nevosi previsti in quota, vi è anche una situazione di rischio per eventuali distacchi di slavine. Nell'elenco vi sono le strade che portano ai passi Pordoi, Falzarego, San Pellegrino, Fedaia, Giau, Valles, Valparola, la 48 delle Dolomiti al bivio per Misurina, la '49' in località Carbonin, la 148 «Cadorna» in località Forcelletto, la 619 di Vigo di Cadore, in località Antoia.

Ultimo aggiornamento: 19:14

