Pensione sempre più lontana: l'Inps aggiorna le regole, un 30enne ci andrà a 70 anni

​​Un lungo futuro lavorativo attende i 30enni di oggi. L’Inps ha aggiornato il simulatore alla luce delle nuove regole della legge di Bilancio adeguandolo alle aspettative di vita e la pensione per i giovani sembra sempre più un miraggio. Chi ha oggi 30 anni e ha cominciato a lavorare da poco rischia di andare in pensione a 74 anni se non riesce a versare almeno 20 anni di contributi. Va un poco meglio a coloro che riusciranno a versare 20 anni di contributi e maturato un assegno superiore a una certa soglia (tre volte l'importo mensile dell'assegno sociale nel 2024, quindi 1.603,23 euro): l’assegno agognato arriverà a 66 anni suonati.

Per fare un esempio concreto l’Inps prende il caso di un uomo nato all'inizio del 1994 che ha cominciato a lavorare all'inizio del 2022 e abbia almeno 20 anni di contributi. Per lui la pensione di vecchiaia arriverà a dicembre del 1963 con 69 anni e 10 mesi di età. Un quadro preoccupante ma inevitabile visto il cattivo stato dei conti pubblici. L’Italia è fra i paesi in Europa che spendono di più per le pensioni rispetto al Pil. I dati Eurostat riferiti al 2021 dicono che nel nostro Paese il rapporto tra la spesa per le pensioni e il Pil ha toccato il 16,3%. Peggio di noi fa solo la Grecia dove il rapporto pensioni-Pil è al 16,4%. Al terzo posto della classifica ci sono l’Austria (15%) e la Francia (14,9%). Nell'insieme dei Paesi Ue la spesa per le pensioni è arrivata nel 2022 a 1.882 miliardi di euro, il 12,9% del Pil dell'Unione.

Per usare il simulatore Inps bisogna accedere all’apposito portale. Non c’è bisogno di avere credenziali come lo Spid o la Cie ma è bene inserire dati fondamentali come eventuali attività usuranti, servizio militare, riscatto di anni di studio universitari o accredito figurativo della maternità obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro perché possono cambiare il calcolo degli anni necessari per l'accesso alla pensione. Il simulatore non è invece ancora stato aggiornato sulla pensione anticipata flessibile per il 2024, ovvero quota 103 con 62 anni di età e 41 di contributi ma solo sugli importi a cui si ha diritto se si sono raggiunti i requisiti nel 2023. L'importo massimo per chi esce con i requisiti del 2023 è di cinque volte il trattamento minimo (2.993,05 euro al mese) fino a che non si raggiunge l'età per la vecchiaia quando si avrà l'intero importo maturato grazie ai propri contributi.

