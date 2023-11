di Lorena Loiacono

Promossi, gli studenti italiani di terza media brillano a livello internazionale per la loro conoscenza civica: attenti e interessati a questioni importanti e di grande attualità come la parità tra i sessi, i diritti degli immigrati e la sostenibilità ambientale. A dimostrarlo sono i risultati 2022 dell’Indagine Iea Iccs (International Civic and Citizenship Education Study), lo studio internazionale sulla cittadinanza globale, presentati da Invalsi e già effettuati nel 2016 e nel 2009.

LA RICERCA. Lo studio ha coinvolto 3.400 dirigenti scolastici, 40.000 insegnanti e 82.000 studenti provenienti da 22 Paesi, tra cui l’Italia ma anche paesi come Spagna, Francia e Bulgaria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Colombia e Brasile. L’Italia, su un punteggio di conoscenza civica che varia da 452 a 583 punti e pone la media a 508, ha ottenuto 523 punti quindi ben al di sopra degli altri Paesi.

PARITÀ DI GENERE. Gli studenti italiani hanno mostrato anche atteggiamenti più favorevoli, rispetto alla media internazionale, nei confronti dell’eguaglianza di genere, quindi sul rispetto delle donne in ambito sociale e lavorativo, raggiungendo 56 punti contro una media internazionale di 52.

MIGRANTI. I 13enni italiani superano la media internazionale anche per le questioni che riguardano gli immigrati: sulle opportunità e i diritti per i migranti, compreso quello di voto nel Paese ospitante, superano la media internazionale anche fino a 12 punti.

ITALIA DEMOCRATICA. L’83% dei ragazzi italiani di 13 anni si sono detti d’accordo sul fatto che la democrazia «è ancora la migliore forma di governo per il proprio Paese» contro una media internazionale del 74%.

INFORMARSI. La fonte di informazione più utilizzata per le questioni politiche e sociali è la televisione nel 68% dei casi, seguita da internet per il 43% e dai giornali per il 28%. Il 47% degli studenti italiani ha dichiarato di discutere frequentemente con i propri genitori di questioni politiche e sociali. A livello internazionale, lo fa solo un terzo dei 14enni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 06:00

