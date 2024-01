«Ogni giorno 28 furti in casa vogliamo telecamere e controlli»

di Valentina Conti

Ventotto furti in appartamento al giorno, e il numero cresce per quelli nelle auto, poi scippi in strada, rapine nei negozi ed altri episodi di microcriminalità ormai, da mesi, all’ordine del consueto: una vera e propria emergenza sicurezza quella denunciata dal Comitato cittadini Stazione Tiburtina. Una «situazione straordinaria» per la quale i residenti del II Municipio, nel corso dell’incontro avuto con l’assessore alla Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli, hanno avanzato una serie di proposte, altrettanto «straordinarie» e «a costo zero», per cercare di riprendersi la loro quotidianità negata.

Le proposte vanno dalla possibilità per gli inquilini degli stabili del quartiere e per i commercianti di realizzare impianti di videosorveglianza su spazio pubblico affidandone la gestione alle autorità di pubblica sicurezza, al divieto per i minimarket di vendere alcolici refrigerati arrivando alla chiusura dei sottopassi della ex tangenziale di via Livorno.

Le misure proposte ora passeranno al vaglio di fattibilità del Campidoglio.

«La sicurezza e la tutela della proprietà privata rappresenta, di certo, un grande problema in generale nella Capitale. È per questo che, specialmente nelle aree in cui viviamo, crediamo sia importante che l’amministrazione comunale metta in campo misure nuove con la collaborazione e le energie della cittadinanza», evidenziano il Comitato cittadini Stazione Tiburtina e le associazioni Rinascita Tiburtina e Piazza Bologna e dintorni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA