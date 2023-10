Voglio fare il calciatore

Non è facile spiegare ad un figlio che desidera da sempre fare il calciatore da grande che alcuni giovani che ce l’hanno fatta, stanno gettando tutto alle ortiche perché non gli bastava. Perché volevano di più. Perché desideravano un’emozione più forte di quella di uno stadio pieno che inneggia il loro nome. «A me basterebbe potermi allenarmi ogni giorno e giocare la partita di campionato la domenica. Lo farei anche gratis». E come mio figlio tanti bambini lo farebbero gratuitamente, solo per passione. Anche io lo avrei fatto per la sola emozione di provare la gioia di in gola sotto la curva. Solo per realizzare un sogno bambino. Quello che fa più male non è la caduta, tutti sbagliamo, ma il fatto di aver mostrato in qualche modo che il gioco è un po’ truccato. Pochi, forse, ricorderanno la polemica nel 2016 quando la FIGC accettò una sponsorizzazione da una di queste multinazionali del gioco di azzardo proprio per finanziare la Nazionale di calcio. Che segnale educativo venne dato agli allora poco più che adolescenti Tonali, Zaniolo e Fagioli?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 06:00

