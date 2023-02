Vecchio caro diario

Se provassimo a lasciare davvero i figli a scuola? Assisto quotidianamente a crisi da confronto tra genitori, tra genitori e professori, genitori e presidi che non vogliono fare le gite, dirigenti che presentano ai genitori conti dei danni da occupazione, alunni che chiedono aiuto alle famiglie perchè hanno perso troppo tempo ad occupare e si sono accorti di aver bisogno di ripetizioni per non perdere l’anno, genitori chiamati a riprendere all’istante bambini per un pidocchio, professori oberati di colloqui inutili con i genitori dei bravi, genitori in difficoltà che non riescono a trovare colloqui perchè la mamma del primo della classe ne deve fare uno a settimana.

Credo che il problema sia uno solo: non c’è più il diario. Quell’oggetto era memoria di un tempo extra familiare, un tramite temuto di comunicazioni scuola/famiglia, un luogo in cui aver paura d’aver scritto troppo ma anche troppo poco, uno spazio extraterritoriale da scoprire e costruire. Un tappeto volante capace di far diventare grande. Non una password su registro elettronico. Mia figlia mi ha insegnato una cosa di cui la ringrazio: “I miei voti te li dico io papà!”

