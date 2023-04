Un bene comune

La sensazione è quella di essere arrivati ad un punto di non ritorno per il futuro del Paese. Non solo una consapevolezza sempre più grande riguardo la crisi delle nascite in Italia, ma anche la prospettiva del voler provare a cambiare una storia che sembra segnata. Una tassazione finalmente equa per le famiglie. Il riconoscimento di un figlio come bene comune. E allora con gli occhi di padre, ma anche in ginocchio chiedo: è troppo pretendere un Parlamento unito che riesce a fare squadra sul futuro dei nostri figli? Non è il tempo delle divisioni, delle battaglie ideologiche, degli scontri politici. Non possiamo più cincischiare. Aspettare. Ponderare. Men che meno litigare. C’è stato un tempo delle analisi. Dei dati Istat. Delle parole. Del confronto. Un tempo in cui la famiglia era il luogo dello scontro ideologico. Ma – purtroppo troppo tardi – abbiamo capito che quegli scontri non erano altro che un modo per rimandare la soluzione al problema. Distrazioni di massa. L’alibi per prendere posizioni di merito senza entrare nel concreto. Adesso facciamo sintesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA