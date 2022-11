Spegnete la luce

«Spegnete quella cavolo di luce della camera quando uscite!». Mia moglie da un paio di mesi fa “delicatamente” notare ai nostri figli che non è un bene sprecare energia elettrica nel tempo che stiamo vivendo. E i figli, ormai, hanno trasformato quella calorosa raccomandazione in stile di vita, quelle indicazioni in quotidianità consapevole. Sembra strano, ma con buona pace di Greta Thunberg, i nostri figli sono cresciuti nella comprensione della sobrietà non tanto con le manifestazioni settimanali del venerdì per l’ambiente, quanto con l’esperienza diretta dello spreco. Con il constatare che davvero stare attenti produce una mentalità virtuosa. Teoria e pratica. Anche se i prezzi delle bollette della luce e del gas dovessero tornare “normali” credo sia un bene aver vissuto questi mesi con l’ansia dello spreco. La sobrietà fa bene perché mostra il valore delle cose e ci ricorda che in un modo o nell’altro siamo tutti connessi. Gli occhi di un padre sono molto più utili a mettere in luce il valore nascosto in una crisi che a eliminare la crisi prima d’inciampare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 06:00

