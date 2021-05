Gianluigi De Palo su Leggo: «Un bacio salva la vita»

«Per me ha ragione Biancaneve» «Ma sei matta, ma che tristezza, così finisce anche la poesia delle favole». Maddalena e Therese ieri mattina a colazione hanno iniziato a litigare. Per quale motivo? In poche parole nel parco giochi di Disneyland ad Anaheim, in California, a causa di uno spettacolo andato in scena nella giostra di Biancaneve, è scoppiata una polemica sul bacio non consensuale che il principe le dà per svegliarla dal maleficio della mela avvelenata. A tal proposito due giornaliste pur apprezzando lo spettacolo avrebbero commentato: «Insegnare ai bambini che baciarsi, quando uno dei due non è consapevole, non va bene». Alcuni hanno addirittura chiesto di rimuovere la scena. Certo che sta diventando difficile educare un figlio al giorno d'oggi. Alla fine della fiera il principe le ha salvato la vita. Più che un bacio. Diciamocelo, era una respirazione bocca a bocca. «Si metta agli atti taglia corto mia moglie - se dovessi sentirmi male per strada, evitate il politicamente corretto e baciatemi pure».

occhidipadre@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA