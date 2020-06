​Gianluigi De Palo risponde su Leggo: «Ecco come superare la logica del tifo». Almeno in politca

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Io, romanista, sono cresciuto con un padre sordo e laziale che mi ha sempre insegnato che. Che se vince l’altra squadra non è un dramma. Che non esistono nemici, ma avversari.E oggi, ormai quarantatreenne, mi ritrovo a vivere la politica allo stesso modo. Anche io ho le mie idee, ma se proprio devo tifare, se proprio devo essere di parte,. Non è superficialità, è il regalo più grande di mio padre. Ed è questo stile che, oggi, da padre, voglio insegnare ai miei figli. Uno sguardo diverso sul mondo, che prova a mettere al centro non tanto l’interesse di parte, quanto il bene comune., seguire un binario prestabilito, guardare la realtà con gli stessi occhialetti di sempre. Ma un figlio fa domande complesse e le risposte non possono che essere complesse. Come la vita. occhidipadre@leggo.it