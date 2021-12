Gianluigi De Palo su Leggo: «Non toccate il Natale»

Lo so che il problema è già rientrato e che il Natale è salvo (per ora), ma queste cicliche fughe in avanti della Comunità Europea non sono una novità. E sono un pericoloso campanello d'allarme. Io sono un europeista convinto, ma quando vedo che un burocrate di Bruxelles vuole mettere bocca su come si dovrebbe fare il gorgonzola (o forse la gorgonzola o addirittura l gorgonzola) o su come dobbiamo o non dobbiamo festeggiare le nostre tradizioni culturali e religiose, ripenso alle fatiche fatte da Schuman, Adenauer e De Gasperi per inventarsi l'Europa dopo la seconda guerra mondiale. E mi fa sorridere immaginando cosa penserebbero di queste inutili interferenze. L'Europa è nata per fermare le guerre, per fare squadra, non per annacquare le diversità e distruggere la bellezza delle nostre radici. Stiamo passando dal politicamente corretto al politicamente ridicolo. Anche perché sul Natale qualsiasi bambino, anche quello più moderato può diventare un ultrà. E poi, diciamocelo, Babbo festività non si può sentire!



Giovedì 2 Dicembre 2021

