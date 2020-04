Ringraziamo le famiglie italiane, organizziamo un flashmob sui terrazzi delle nostre case

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 08:45

alla fine della prima fase della quarantena.. Circa 26 milioni di famiglie italiane (quelle per intenderci che hanno fatto di tutto, il welfare gratuito del Paese). C'è una soluzione sulla conciliazione lavoro e famiglia ai tempi della quarantena?. Mentre scriviamoAspettiamo fiduciosi, tanto 72 ore sono lunghe Intanto ci è venuta in mente un'idea, maturata anche sulle pagine di questo giornale: abbiamo giustamente ringraziato i medici e gli infermieri per il loro eroico impegno. Adesso sarebbe il caso di ringraziare le famiglie italiane. Per questo domenica 3 maggio alle ore 18 invitiamo tutti, in particolare i bambini, a fare rumore e a fare un lungo applauso dai balconi e dai terrazzi alle famiglie italiane. Sarà il flashmob più grande d'Italia! #graziefamiglie.