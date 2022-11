Ma ne vale la pena

Ogni tanto prende anche lo sconforto. La solitudine di un padre quando vede che tutto l’amore donato, le nottate insonni, i sacrifici silenziosi e quotidiani non solo non vengono colti, ma vengono addirittura dileggiati. Banalizzati. Rinfacciati.

E allora ti viene da piangere. Ti guardi allo specchio e ti vedi invecchiato, ingrassato. I capelli più bianchi e più radi. Le rughe sugli occhi a mostrare stanchezza e il peso degli anni. E ti chiedi perché lo fai. Perché ancora ti svegli di notte a sentire il respiro dei figli. Perche resti e non scappi a realizzare i sogni interrotti che avevi. Perché ancora perdi tempo ad educare nonostante all’apparenza sembri tutto inutile, addirittura controproducente. Un figlio ama fare l’esatto contrario di quello che dici perché solo così può sentirsi pienamente libero e vivo. I figli sanno ferirti come nessun altro al mondo. Sanno rinfacciare gli errori, anche quelli commessi per troppo amore. Sanno fare tanto male. Ma non ho alcun dubbio: ne vale la pena.

