Gigi De Palo su Leggo: «Legge sulla cannabis rinviata a settembre, la droga fa schifo»

La legge sulla cannabis è stata spostata a settembre. Ma da padre di tre adolescenti voglio dire qualcosa perché non si tratta di avere una posizione ideologica, ma di entrare nel merito della questione con un approccio educativo. In passato mi sono occupato di tossicodipendenze e per questo ho incontrato tanti ragazzi di varie comunità di recupero. Tutti, ripeto tutti, mi raccontavano di come la loro dipendenza alle sostanze stupefacenti fosse cominciata facendosi una semplice canna. Poi leggo i punti salienti della legge: porterà un indotto economico attualmente sommerso, diminuirà la popolazione carceraria, visto che in tanti lo fanno, meglio gestire il fenomeno. Siamo il Paese dei condoni e che preferisce gestire i fenomeni piuttosto che avere un'idea di futuro dicendo chiaramente ai suoi giovani che la droga fa schifo. È come se per risolvere i problemi ambientali della terra, invece di ragionare seriamente su come diminuire le emissioni di anidride carbonica, il Governo decidesse di regalare una maschera antigas!



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 07:04

