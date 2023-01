La sfortuna nell'hamburger

«Fermati un attimo e controlla se c’è tutto». Io non le do mai retta. Sarà che quando ci fermiamo al noto rivenditore di hamburger, solitamente siamo in viaggio e l’unica cosa che voglio è tornare a casa o arrivare a destinazione, sarà che a me quei panini non fanno impazzire. Non si capisce come mai, ma accade sempre che manchi il prodotto che riguarda il figlio che si arrabbia più facilmente, Gabriele. E allora fa come per strappare le cinture di sicurezza, si irrigidisce e mi punta i piedi sulla schiena in piena autostrada. Ormai ci fa tenerezza: gli sarà capitato una decina di volte. Facciamo la fila, ordiniamo, paghiamo, ripartiamo, dividiamo i panini e puntualmente manca qualcosa per lui. Una volta a dire il vero ci siamo anche fermati a controllare, verificando che ci fosse tutto. Quella volta pure le salsine erano giuste. Percorso netto. Purtroppo, pero, nel passarlo ai bimbi seduti dietro abbiamo fatto cadere un pacco di patatine fritte sul tappetino sporco. Indovinate di chi erano le patatine?

