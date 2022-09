Gigi De Palo su Leggo: «La fatica della ripresa»

La fatica della ripresa potrebbe essere il titolo giusto per un bel film con la partecipazione di tutte le famiglie italiane. Non è facile, infatti, riprendere il ritmo dopo tre mesi senza scuola, senza normalità, con la quotidianità impazzita di orari irrazionali. Riprogrammare le attività, i vari accompagnamenti, il nuoto, il basket, il catechismo, le visite mediche A pensarci sembra impossibile incastrare gli orari di tutti i giorni della settimana. Però sì c'è un però - tanto è snervante quanto edificante riappropriarsi della propria vita che sembrava andata in letargo. Ed è lì che riscopri quanto sia liberante e bello crescere i figli non solo con le proprie forze ma con l'aiuto degli altri. Di chi vive le stesse identiche cose che vivi tu. Famiglie sconosciute che, nonostante la complessità, la pandemia, le guerre, la crisi energetica resistono e provano a motivarsi le une con le altre. Perché quello che schiaccia è la solitudine e la sensazione di non farcela da soli.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 08:40

