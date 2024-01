I politici passano ma l’Italia resta

di Gigi De Palo

La politica è una cosa bella e utile o fa schifo? Il nostro primo figlio tra qualche mese voterà per la prima volta ed è bello vederlo interessato ed emozionato. Non voglio minimamente orientare le sue scelte (anche perché come molti italiani anche se andrò a votare non so proprio chi andrò a votare), ma un’idea me la sono fatta nelle chiacchierate di queste settimane. Ma quello a cui tengo maggiormente è che i miei figli abbiano chiara la distinzione tra i personaggi politici e le Istituzioni (non a caso con la lettera maiuscola). Perché non si può sempre essere tifosi. Ci sono occasioni dove puoi anche non aver votato quel politico lì, ma se è un ministro, un sindaco o un Presidente del Consiglio, non rappresenta più sé stesso, ma l’Italia. Su questo dobbiamo crescere e, soprattutto, dobbiamo educare i nostri figli ad una visione libera e non ideologizzata delle Istituzioni. Nel resto d’Europa il proprio Paese viene difeso sempre e comunque, perché alla fine i Governi passano, ma l’Italia resta.

