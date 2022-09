Gigi De Palo scrive su Leggo: «Le ruote bucate»

Ricevo tante mail di famiglie in difficoltà perché ad inizio anno scolastico non hanno trovato l'insegnante di sostegno per il loro bimbo disabile. E la percezione è che se non te ne accorgi, se stai zitto, se ti dimentichi di fare una qualsivoglia richiesta, se non fai sentire la tua voce, in Italia appena ti distrai ti tolgono un diritto acquisito. Questa è la brutta sensazione che provano le famiglie: quella non solo di non essere tutelate, accompagnate, coccolate dallo Stato, ma addirittura di sentirsi un peso, un impedimento, un problema. E questo fa male perché di difficoltà ce ne sono davvero tante. Perché certe volte alcune facce da burocrate ti ricordano quella della ginecologa che te lo aveva detto che non era il caso di portare avanti quella gravidanza difficile. Le facce di chi ti dice ogni giorno: «Hai voluto la bicicletta e adesso pedali». Ma le famiglie con un bimbo disabile non hanno paura di faticare e di pedalare, anche in montagna. Vorrebbero solamente che non gli venissero bucate le ruote ad ogni tornante.



occhidipadre@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA