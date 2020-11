Gigi De Palo su Leggo: «Ci piace 'o presepe»

«Papà facciamo il presepe e l'albero questa domenica? I miei compagni di classe lo hanno fatto già una decina di giorni fa». Therese non vede l'ora di entrare in modalità natalizia. E come lei anche i fratelli. Abbiamo bisogno di tempi forti, di certezze. E il Natale, per un bambino, è una grande e bella certezza. E poi, diciamocelo: il Natale che ci aspetta, lockdown o non lockdown, zona rossa o non zona rossa, sarà diverso dal solito. E forse non ne abbiamo mai parlato così tanto e così bene. Anche i negozi sembrano aver anticipato il clima di festa allestendo le vetrine con addobbi e neve finta nonostante faccia ancora parecchio caldo. Dopo tanto tempo la corsa all'acquisto dei regali sembra passare in secondo piano rispetto al desiderio di stare insieme. Di ritrovarsi coi nonni, di riabbracciare dopo tanto tempo i parenti. Ci voleva una pandemia per ricordarci che le feste di Natale, prima di ogni cosa sono incontro e relazione. E così, noi, domenica facciamo albero e presepe. E voi che aspettate?



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 08:04

