Gianluigi De Palo risponde su Leggo: «Le fragole a febbraio»

Quando ci sono le fragole, a casa nostra è da sempre festa grande! Anzi, era festa grande. Perchè le fragole, ormai, arrivano a febbraio. Grandi, consistenti e addirittura buone. E vaglielo a dire ai tuoi figli che non è stagione.

Le vedono al supermercato e le vogliono. A dire il vero le vogliamo un po' tutti. Se ci sono le fragole a cena, passa anche la stanchezza. È vero, prima aspettare le fragole aveva il suo fascino.

Te le ritrovavi sui banconi del mercato e capivi che era arrivata la primavera. Segnale silenzioso del tempo che scorre, inesorabile. Erano il sapore della Pasquetta. Il calore del primo sole che ti fa uscire in maniche corte. Il profumo dell'erba verde appena tagliata. Un pallone da mettere nel portabagagli della macchina. Adesso le mangi con il freddo e sei disorientato. Non è la stessa cosa. Potremmo discettare ore e ore sul fatto che non ci sia più la mezza stagione o che il mercato ha trasformato i nostri desideri in occasioni commerciali forzando un po' la natura...

Oppure iniziare a festeggiare da febbraio...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 07:49

