Rooming in con i papà

Ho sempre vissuto in tutti i modi possibili il parto accanto alla madre dei miei 5 figli, soffrendo con lei e cercando di non perdermi nemmeno un istante di quel momento così delicato e così bello. Sono ormai giorni che, in casa, non riusciamo a non parlare di questa famiglia dilaniata dal dolore, ripetendoci che un incidente simile sarebbe potuto accadere molte volte anche a noi, purtroppo. Quante volte ci siamo addormentati con ciascuno dei nostri figli, appena nati, nel lettone.

Questo bambino urla in quel pianto smorzato da una morte prematura eppur così assordante che il male dell’uomo nasce dalla solitudine e dal bisogno della ricerca di un capro espiatorio attraverso cui liberarsi del meraviglioso peso di essere tutti vitalmente importanti l’uno per l’altro. Dio solo sa quanto è stato duro e in naturale non coccolare mia moglie la notte del parto. Facciamo in modo che le neomamme possano trovare conforto e riposo nelle attenzioni dei papà che, la notte in cui diventano padri non desiderano null’altro che stare svegli a vegliare i loro amori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA