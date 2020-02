Gianluigi De Palo risponde su Leggo: «La notte commuove»

Sono sicuro che capita anche a voi. Ti svegli di notte senza un perché e senti il peso del tempo. Non riesci a dormire pensando al futuro, alla vita e al senso delle cose. Il ticchettio di una sveglia, il rumore del legno che vive, il frigorifero che fa traballare le bottiglie di vetro. E poi il respiro dei tuoi figli. E ti fermi in silenzio ad ascoltare la poesia del russare. Ognuno diverso dall'altro. Tra raffreddori e colpi di tosse. Anche nel saliscendi di aria dai polmoni ritmata dai sogni notturni c'è la storia di ciascuno. In piedi, immobile, ascolti la vita e ti commuovi. I tuoi figli che parlano anche nel sonno. E ti senti piccolo. Formica impotente. E vorresti per loro campane di vetro, giubbotti antiproiettile ad allontanare dolori, malattie e sofferenze. E allora l'unica cosa che viene da fare è affidarli a Qualcuno o Qualcosa più grande perché ti rendi conto che non puoi controllare un bel nulla. Una carezza appena accennata, senza sfiorarli e torni a dormire.

Intorno ancora il silenzio e un treno lontano a ricordarti del mondo.

occhidipadre@leggo.it Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA