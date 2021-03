Gianluigi De Palo su Leggo: «Una guerra da raccontare»

Mi piacerebbe non pensare alla pandemia, ma non ci riesco. Sta cambiando tutto. E da padre non voglio avere paura. Mi piacerebbe rivivere l'incoscienza del diciottenne che lasciava tutto e andava negli ospedali a fare il volontario. E invece mi ritrovo, preoccupato, a cercare la chiave di lettura giusta per questo tempo difficile. Un Benigni che cerca di mostrare che la Vita - nonostante tutto - è bella.



Mi nutro di articoli scientifici di notte per imboccare i figli al mattino. Voglio solo che non abbiano paura della vita e del futuro. Voglio solo che anche per loro il futuro sia una speranza e non una minaccia. Ed è strano immaginare che in questa guerra la generazione che non ha fatto la Guerra, è chiamata a ricambiare il favore verso chi ottant'anni fa l'ha toccata con mano, tra bombardamenti e partenze per il fronte. Si chiama solidarietà intergenerazionale. Senza i nostri nonni avremmo vissuto vite molto più brutte, adesso anche noi abbiamo la nostra guerra. La guerra di preservare chi ha fatto la Guerra. Da raccontare ai nipoti, un giorno.



