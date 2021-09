Gianluigi De Palo su Leggo: «L'assegno e la paghetta»

«Papà ma è vero che l'assegno temporaneo è un assegno che lo Stato ti da per ogni figlio sotto i diciotto anni?». Giovanni da qualche mese ha preso l'abitudine di leggere il giornale ogni mattina. Quale? Ma Leggo, naturalmente! E da quando si informa, a pranzo e a cena si parla di politica estera, cronaca nera, pnrr, legge di bilancio e gossip In questi giorni, chissà come mai, ha attirato la sua attenzione l'assegno temporaneo. Care famiglie con figli, lo sapete che potete richiedere l'assegno sul sito dell'INPS? Per la prima volta in Italia un figlio viene considerato un Bene Comune. Dico davvero. Lo so che non ci credete, ma è così. Io mi commuovo solo a pensarci. «Ma quindi, volendo, una parte di quei soldi potrebbero andare ad aumentare la mia paghetta settimanale?». Faccio finta di non sentire. «Papà, allora? Ci posso contare?». Lo stoppo: «Abbiamo fatto la richiesta il 1 luglio e l'INPS ancora non ci ha risposto. Quando li prenderemo, ne parleremo». E quando arriveranno ci pagheremo una rata del suo apparecchio per i denti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 08:14