Gigi De Palo su Leggo: «Ancora guerre e morti, quando impareremo?»

di Gianluigi De Palo

E mi torna in mente una canzone di Guccini. Auschwitz, per la precisione, cantata e ricantata a squarciagola da adolescente quando con i miei amici Cristian, Emiliano e Tony, partivamo a notte fonda per quelli che noi chiamavano on the road. Non facevamo niente di grave. La nostra massima trasgressione era imboccare di notte l'autostrada e andare a fare colazione a Firenze. Oppure arrivare a Bologna e passeggiare la notte ascoltando i nostri passi a Piazza Grande ma questa è un'altra storia.

Dicevo che stanotte mi tornava in mente questa strofa: «Io chiedo quando sarà/ Che l'uomo potrà imparare/ A vivere senza ammazzare». Ma davvero dopo migliaia di guerre nella storia del mondo, dopo due guerre mondiali che hanno visto morire quasi 100 milioni di persone, ancora giochiamo con il fuoco, lanciamo missili come risposta ad altri missili? Davvero non riusciamo a imparare nulla dalla storia? Davvero dobbiamo regalare ai nostri figli l'angoscia di un futuro che ha smesso di essere speranza ed è minaccia?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 08:03

