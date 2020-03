Gianluigi De Palo risponde su Leggo: «Tutti a casa...ce la faremo»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 07:55

Sospendere la scuola. È la conferma che le famiglie sono la prima impresa di questo paese. Da padre vivo la doppia sensazione di essere rasserenato del tenere protetti a casa i miei figli e allo stesso tempo la fatica di dover continuare a gestirli mandando comunque avanti il lavoro. Questa mattina i problemi delle famiglie saranno stati molteplici, primo fra tutti costringere come sempre mamme e papà a rimboccarsi le maniche e trovare soluzioni, che in molti casi saranno i nonni, la categoria più a rischio.L'Italia è fatta dalle famiglie. Sono la spina dorsale del Paese sempre, non solo nell'emergenza. Ci siamo! Faremo fronte compatto anche questa volta, senza polemiche. Troveremo soluzioni e inventeremo strategie di collaborazione. Ci faremo carico della gestione dei nostri ragazzi costretti ai domiciliari, e lo faremo prima di tutto perché li amiamo. Lo faremo soprattutto perché in questa Italia è da quando siamo diventati genitori che abbiamo dovuto ogni giorno trovare soluzioni. Le politiche familiari oggi più che mai diventino di fronte a questa stretta un evidente urgenza sotto gli occhi di tutti! E stavolta non lo dico solo io con occhi di padre ma anche di madre!