"Brado", film per figli e padri

Qualche giorno fa, non so nemmeno io perché, mi sono ritrovato alla prima di un film di cui non sapevo assolutamente nulla. Un film perfetto per questa rubrica perché parla del rapporto tra un padre ed un figlio. Se ho capito bene uscirà nelle sale cinematografiche il 20 ottobre e il titolo è “Brado”, per la regia di Kim Rossi Stuart. Racconta la storia complicata di un figlio e di un padre. Una storia tosta, senza sconti, senza buonismi o smancerie. Un film non banale, duro e vero come un pugno allo stomaco. “Brado” mi ha messo in discussione non solo nel mio essere padre, ma anche nel mio essere figlio, mostrandomi i due lati della medaglia. Anzi, forse mi ha ricordato che è proprio quando si diventa padri che ci si riscopre figli. E nonostante sia passato qualche giorno, ancora invidio la complicità di un caminetto acceso, un paio di salsiccie alla brace inforchettate e un bicchiere di vino. Ancora, ripensandoci, mi commuovo e mi emoziono parlandone a tavola coi miei figli. O sto invecchiando o è un bel film. Mi sa tutte e due le cose.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA