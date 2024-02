Moria di negozi nei centri storici In undici anni uno su 5 ha chiuso

di Alessandra Severini

Addio librerie, ferramenta e negozi di arredamento, sostituiti un po' ovunque da bar, ristoranti e negozi di hi tech. È il triste destino dei centri storici italiani fotografato dalla ricerca “Demografia d'impresa nelle città italiane”, realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio in collaborazione con il centro studi Guglielmo Tagliacarne.

La ricerca ha preso in esame 120 Comuni. Tra il 2012 e il 2023, in 11 anni, in Italia sono spariti oltre 111mila negozi al dettaglio (in pratica 1 su 5) e 24mila attività di commercio ambulante. La crescita dell'e-commerce e l'esplosione del turismo e dei relativi servizi sta portando a una desertificazione molto più accentuata nei centri storici rispetto alle periferie, sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno. Le zone più colpite dal fenomeno, però, sono il Nord Est e la Liguria. Le attività che hanno subito il calo più drastico sono i negozi di libri e giocattoli (-35,8%), di mobili e ferramenta (-33,9%), abbigliamento (-25,5%). Di contro, sono cresciute le farmacie (+12,4%), i negozi di computer e telefonia (+11,8%), le attività di alloggio (+42%) e quelle di ristorazione (+2,3%). Le imprese inoltre sono sempre più straniere: nel periodo esaminato nei settori commercio, alberghi e pubblici esercizi le imprese italiane calano dell'8,4% mentre quelle straniere crescono del 30,1%. E metà della nuova occupazione straniera nell'intera economia è proprio in questi settori (+120mila).

Per evitare gli effetti più gravi di questo fenomeno, le proposte di Confcommercio suggeriscono di «puntare su efficienza e produttività, anche attraverso l'innovazione e la ridefinizione dell'offerta» e poi l'utilizzo, accanto ai i punti vendita al dettaglio, dei canali online. Negli ultimi cinque anni del resto, gli acquisti di beni su internet sono quasi raddoppiati passando da 17,9 miliardi del 2019 a 35 miliardi del 2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 06:00