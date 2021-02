Zona rossa in quattro comuni in Lombardia: cluster legati a varianti del virus. Limitazioni anche ad Ancona

Zona rossa in quattro comuni in Lombardia. Oltre a Castrezzato, anche Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano, dalle 18 di domani saranno zona rossa. Lo ha stabilito con un'ordinanza il presidente della Regione Attilio Fontana. La decisione - viene spiegato - è dovuta all'insorgere di cluster di contagio legati alla diffusione di varianti del virus.

Il presidente della Regione - sentito il ministro della Salute - ha stabilito con un'ordinanza che, ai sensi dell'art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021, nei 4 comuni verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta 'fascia rossa'. Con l'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Attilio Fontana «si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalità a distanza. Tale sospensione - viene aggiunto in una nota - riguarda anche asili nidi e scuole materne». L'ordinanza, che predispone la zona rossa dalle 18 di domani, è valida fino a mercoledì 24 febbraio.

Limitazioni agli spostamenti da e per la provincia di Ancona da domani mattina alle 8 alle 24 di sabato, salvo quelli per motivi di lavoro, salute, studio e per il rientro nel proprio domicilio o abitazione. È il contenuto dell'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo un confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e «d'accordo con il Ministero della Salute». È lo stesso Acquaroli ad annunciarlo su facebook, sottolineando che per spostarsi «sarà necessaria l'autocertificazione». Un provvedimento «precauzionale necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l'andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione».

