Zona rossa in Lombardia, Fontana contesta la decisione: lunedì ricorso al Tar

Con 35.317 tamponi effettuati, sono 2.134 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività al 6%. Sono in calo i ricoveri nelle terapie intensive (-12), aumentano invece negli altri reparti (+63). I decessi sono 78, i guariti/dimessi 1.212. Intanto sale a 165.523 il numero delle persone vaccinate. Ad oggi è stato superato il 70% delle dosi finora disponibili. Domani in Lombardia scatta la 'zona rossa', ma il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha inviato ieri sera una lettera ai ministri Speranza e Boccia per contestare formalmente l'ordinanza. E il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa. Gli effetti dell'ordinanza saranno attivi da domani fino al 31 gennaio.

«Ritengo - ha scritto il governatore - che l'eventuale classificazione della Regione Lombardia in c.d. 'zona rossa' a decorrere dal 17 gennaio prossimo non sia stata oggetto di adeguata analisi preliminare». Fontana chiede di «riconsiderare» l'ordinanza «in quanto non sarebbe coerente con i dati complessivi aggiornati dell'andamento epidemiologico in Lombardia».

E «dopo il provvedimento del ministro Speranza, che ha deciso di collocare la Lombardia in zona rossa, la Regione, come preannunciato dal presidente Attilio Fontana, lunedì mattina presenterà ricorso al Tar contro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente». Lo comunica in una nota la Regione Lombardia.

Crescono le preoccupazioni per la crisi economica collegata alla crisi sanitaria. Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, chiede «regole chiare e certezza di metodo, per favorire la programmazione» nel decidere le zone rosse per contenere la pandemia. È necessario, secondo Bonometti, che gli operatori economici abbiano fiducia nelle decisioni assunte, perché altrimenti si rischia di compromettere irreversibilmente la continuità della ripresa che stiamo faticosamente rincorrendo«.

Lombardia, protesta studenti

Continua infine la protesta degli studenti delle scuole superiori a Milano e si allunga la lista degli istituti che vengono occupato dagli studenti. Questa mattina gli studenti del collettivo Roberto Franceschini del liceo scientifico Vittorio Veneto hanno occupato l'istituto. Presente anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro. Studenti si sono ritrovati con genitori e docenti anche davanti al Liceo Scientifico Elio Vittorini, muniti di striscioni e megafoni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA