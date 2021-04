Zona gialla, l'appello del comune: «Chi può eviti orari di punta»

Lunedì 26 aprile anche a Milano inizierà la zona gialla e gli studenti delle scuole superiori frequenteranno al 70%, ci saranno quindi più persone che si sposteranno con i mezzi pubblici e il Comune ha lanciato un appello a evitare gli orari di punta, per chi può farlo.

«Il nostro appello: cambiamo gli orari, non muoviamoci tra le 8 e le 9 del mattino, e se possiamo usiamo bici e moto - ha scritto sulle sue pagine social l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli -. Per questo abbiamo lavorato in settimana per potenziare al massimo il trasporto pubblico. Per le scuole saranno presenti 120 navette dedicate con bus turistici, 20 in più di febbraio scorso. Ma a Milano il numero degli studenti rappresenta solo il 15% circa dei passeggeri e quindi Atm ha potenziato anche le linee di superficie con 200 bus in più rispetto ai 1.200 del parco mezzi, utilizzando bus esterni il 15% abbondante in più».

A metà aprile, in zona arancione «avevamo lo stesso numero di auto in circolazione e in ingresso in città dello stesso periodo del 2019, mentre in bus e metropolitana mediamente ora siamo al 38-40% del 2019, ed invece le biciclette sono il doppio almeno del 2019 - ha aggiunto -. In corso Buenos Aires già a fine marzo avevamo una media giornaliera di 6.738 biciclette, circa 7 bici al minuto e in viale Monza all'altezza di Gorla 2.509: 2,5 bici al minuto. Ormai sta cambiando il modo di muoversi, in corso Buenos Aires il 58% auto, il 23% biciclette, il 19% moto».

