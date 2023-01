Zona 30 a Milano, il sindaco Sala frena: «Non su tutta la città»

«Milano a 30 all'ora non può essere l'unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città». Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana, dopo le polemiche seguite all'approvazione in Consiglio dell'ordine del giorno sul limite di velocità di 30 chilometri all'ora dal 2024. «Al momento è uno stimolo che ci dà il Consiglio comunale su cui sto riflettendo con attenzione».

E aggiunge: «A oggi non so dire se è realistico immaginare il via dal 1° gennaio 2024, posso confermare che ci stiamo lavorando, anche tramite Amat». Per taxi e licenze «è una parte del tema della mobilità» e «prevedo di convocare a breve i tassisti, come anche occuparmi delle regole di accesso al centro, che è una tematica delicata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 07:43

