Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come sei quando ti svegli la mattina? Sei una di quelle persone subito scattanti e pronte ad affrontare la giornata o assomigli più ad una sorta di zombie che ha assolutamente bisogno di fare colazione prima di poter anche sostenere una conversazione? A Milano - sia che voi siate zombie, sia che voi siate umani - c'è l'evento che fa per voi. Infatti, domenica 28 ottobre alle 10.30 parte la. Una corsa, non competitiva, aperta a tutti.L'evento, che si svolgerà all'Idroscalo di Milano - prevede che i partecipanti siano divisi in due gruppi. Il primo formato dagli zombie, il secondo dai cosiddetti "umani". I secondi dovranno "scappare" dai primi che, adeguatamente mascherati dai truccatori dell'evento, dovranno "raggiungere" gli umani e toccare i Buondì Motta impressi sulle loro magliette "per essere rimessi al mondo".Il gioco quindi è semplice e divertente. Gli organizzatori hanno addirittura deciso di far correre gli zombie in pigiama, esattamente come sarebbero vestiti a casa quando prima di fare colazione.Inoltre, prima dell’inizio della corsa, gli “zombie” saranno truccati per essere facilmente riconoscibili. La loro missione sarà quella di rincorrere gli “umani” e macchiare i Buondì sul retro della loro t-shirt con la vernice blu (fornita al momento della partenza). Gli umani invece riceveranno una t-shirt brandizzata da Buondì, che dovrà essere indossata durante la corsa. Poi, una volta partiti, i runner “umani” dovranno scappare dai runner “zombie”.Qualche piccolo accorgimento per partecipare: se vuoi far parte dei runner soprannominati zombie il consiglio è di presentarsi all'Idroscalo alle 8.30 per poter essere truccato adeguatamente, se scegli, invece, di essere un runner "umano", l'appuntamento è verso le 9.30. La partenza, come detto, è prevista alle 10.30 dall’entrata Est dell’Idroscalo di Milano. La durata prevista è di due ore e il percorso si estenderà per circa 3-4km.